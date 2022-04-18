Karadeniz'de 3 ayda 33 ölü yunus karaya vurdu

SİNOP (DHA) - KARADENİZ Bölgesi'nde son 3 ayda 33 ölü yunus sahile vurdu. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, "Kesin ölüm sebebini bilemiyoruz. Genel sebeplere baktığımızda doğal ölüm, hastalık, gemi kazaları gibi durumlar olabiliyor. Hepsinin balıkçı ağlarında öldüğünü de söyleyemeyiz" dedi.

Karadeniz'de son zamanlarda yunus ölümleri yaşanıyor. Son 3 ayda Trabzon'da 14, Ordu'da 1, Artvin'de 5, Sinop'ta 13 ölü yunus sahile vurdu. Trabzon'un Sürmene sahilinde son 2 hafta içerisinde 7 yunus ölü bulundu. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmayan yunusların ölümüyle ilgili araştırma başlattı. Yöredeki balıkçılar, yunus ölümlerinin kendilerini endişelendirdiklerini söyledi. Uzmanlar, yunus ölümlerinde birçok etkenin olduğunu ifade ederek, gerekli uzmanların katılımıyla ölü yunusların 'nekropsisi'nin yapılması gerektiğini belirtti.

Son günlerde sıklıkla yunus ölümü yaşandığını dile getiren balıkçı Soner Karabacak da "Yunusların hamsinin azalmasında da ölmüş olabileceğini düşünüyoruz. 60 yaşındayım, önceden ölümlere bu kadar rastlanmadığını biliyorum" ifadelerini kullandı.