Karadeniz'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı

Ordu, Trabzon, Rize, Bayburt, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Altınordu Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Gökhan Delice, günün anlamını ve önemini belirten konuşma yaptı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, şiirler ve marşlar okundu.

Halk oyunları, dans, sportif ve çeşitli gösterilerin sunulduğu programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Trabzon

Trabzon'daki ilk tören, Cumhuriyet Alanı'nda organize edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Bedri Rahmi Eyüpoğlu İlkokulu'nda devam eden programda konuşan Uygun, 23 Nisan 1920'nin Türk milletinin kendi kaderini tayin etme kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği bir gün olduğunu söyledi.

Uygun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilkesinin hayata geçtiğine işaret ederek, "105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.' sözüyle şekillenen bu büyük yürüyüş, 23 Nisan 1920 günü Ankara'da vücut bulmuş, Anadolu'nun dört bir yanından yükselen bağımsızlık ve özgürlük sesleri milletimizin ortak iradesiyle birleşmiştir." diye konuştu.

Çocukların sergilediği dans gösterilerinin ardından bayram dolayısıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Rize

Rize'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, valilik alanındaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören programı Yenişehir Spor Salonu'nda devam etti.

Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'in çocukların bayramını kutladığı törende, çeşitli gösteriler sunuldu.

Etkinlikler kapsamında okullar arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yasin Temel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bayburt

Bayburt'taki törende İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu'nda süren kutlamalarda, öğrencilerin dans gösterileri ilgiyle izlendi.

Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve diğer ilgililerin katıldığı programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Giresun

Giresun'da 19 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen törende öğrenciler müzik eşliğinde çeşitli gösteriler sundu, şiirler okudu.

İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, 23 Nisan 1920'nin dualarla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin öncüsü olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan yolda özgürlük meşalesinin TBMM'de yakıldığını dile getiren Tokgöz, küllerinden yeniden doğan bir milletin azmi, zaferi ve inancının tüm dünya ülkelerine ders ve örnek olduğunu vurguladı.

Tokgöz, ülkenin en büyük hazinesinin çocuklar olduğunu ifade ederek, bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu özel günü çocuklara armağan ettiğini kaydetti.

Etkinliklere, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Fuat Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, İl Jandarma Komutanı Özgür Özer, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Artvin

Artvin'de İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'ın Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan kutlamalar, Artvin Spor Salonu'nda devam etti.

Törende konuşan Acar, 23 Nisan 1920'nin Türk milletinin egemenliğinin sadece kendi elinde olduğunu dünyaya duyurduğu gün olduğunu söyledi.

23 Nisan'ın Atatürk önderliğinde bağımsızlık ateşinin yakıldığı gün olduğunu aktaran Acar, "23 Nisan, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak tarihe geçen gündür. 23 Nisan, ulusumuzun bağımsızlık günüdür, kutlu olsun." dedi.

Halk oyunları, dans ve çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, Gürcistan'dan gelen misafir çocuklardan oluşan halk dansları topluluğu da bir gösteri sundu.

Programa, Artvin Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'deki törende İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, valilik alanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Aydın Baruş, etkinlikler kapsamında koltuğunu Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yusuf Koç'a devretti.

Gümüşhane Kültür Merkezi Salonu'nda devam eden törende öğrenciler, "23 Nisan", "Yeni Türkiye", "Yollarda bulurum seni" ve "Anadolu Ateşi" gösterilerini sundu.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirlerini okunduğu törende, halk oyunları ekipleri gösterilerini sahneledi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Doğan, dünya çocuklarıyla her yıl kutlanmakta olan bu anlamlı günün, tüm dünyaya sevgi, kardeşlik ve dostluk tohumları ektiğini söyledi.

Programa, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.