Karadeniz'de 2 metreyi aşan dalgalar Samsun sahilinde tahribata yol açtı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, dalgalar sahilde tahribata neden oldu.

Karadeniz'de saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yüksekliği 2 metreyi aşan dalgalar oluştu.

Güzelyalı Mahallesi sahilinde dalgalar, kıyı bandında tahribata yol açtı.

Kıyıya vuran dalgalar, yürüyüş yolunun su ve taşlarla dolmasına neden oldu.