Karadeniz'de 2 metreyi aşan dalgalar Samsun sahilinde tahribata yol açtı - Haberler

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Karadeniz'de 2 metreyi aşan dalgalar Samsun sahilinde tahribata yol açtı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Karadeniz'de 2 metreyi aşan dalgalar Samsun sahilinde tahribata yol açtı

Samsun'un Atakum ilçesinde, dalgalar sahilde tahribata neden oldu.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, dalgalar sahilde tahribata neden oldu.

Karadeniz'de saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yüksekliği 2 metreyi aşan dalgalar oluştu.

Güzelyalı Mahallesi sahilinde dalgalar, kıyı bandında tahribata yol açtı.

Kıyıya vuran dalgalar, yürüyüş yolunun su ve taşlarla dolmasına neden oldu.

Karadeniz'de 2 metreyi aşan dalgalar Samsun sahilinde tahribata yol açtı

Karadeniz'de 2 metreyi aşan dalgalar Samsun sahilinde tahribata yol açtı

Karadeniz'de 2 metreyi aşan dalgalar Samsun sahilinde tahribata yol açtı

Karadeniz'de 2 metreyi aşan dalgalar Samsun sahilinde tahribata yol açtı

AA / Recep Bilek - Güncel

Karadeniz, Samsun, Güncel, Haberler

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