Karadeniz'de 2 metreyi aşan dalgalar Samsun sahilinde tahribata yol açtı
AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un Atakum ilçesinde, dalgalar sahilde tahribata neden oldu.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, dalgalar sahilde tahribata neden oldu.
Karadeniz'de saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yüksekliği 2 metreyi aşan dalgalar oluştu.
Güzelyalı Mahallesi sahilinde dalgalar, kıyı bandında tahribata yol açtı.
Kıyıya vuran dalgalar, yürüyüş yolunun su ve taşlarla dolmasına neden oldu.