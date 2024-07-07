Karadeniz Bölgesinde Sel ve Su Baskınları: Vatandaşlar Tahliye Edildi

'VATANDAŞLARIMIZ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden Karadeniz bölgesinde bazı illerde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen su baskınlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dün, Karadeniz bölgemizde etkili olan yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiş olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Samsun ilimizin Ayvacık, Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde bazı ev ve işyerleri aşırı yağışlardan etkilenmiştir. Sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ilgili tüm grupları teyakkuz halindedir. Ordu ilimizin Çaybaşı ilçesinde bir vatandaşımızın suya kapılarak hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.