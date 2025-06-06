Karadeniz Bölgesinde Kurban Bayramı Namazları Coşkuyla Kılındı

Karadeniz Bölgesinde Kurban Bayramı Namazları Coşkuyla Kılındı
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Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de Kurban Bayramı namazı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Cami çıkışında vatandaşlar birbirine bayramlaştı.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de Kurban Bayramı namazı kılındı.

Trabzon'da vatandaşlar, Ortahisar ilçesindeki tarihi İskenderpaşa Camisi başta olmak üzere Ayasofya, Büyük Fatih ve Mısırlı Dede Fatih Sultan Mehmet camilerinde yoğunluk oluşturdu.

Kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından dua edildi.

Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin, Gümüşhane'de de vatandaşlar, bayram namazı dolayısıyla il genelindeki camileri doldurdu.

Bayram namazını eda eden cemaat, cami çıkışında bayramlaştı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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