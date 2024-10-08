Üye Girişi
Haberler

Karadeniz Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji, Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel kuvvetli yağışlar beklediğini duyurdu. Ayrıca, diğer bölgelerde az bulutlu hava hakim olacak. Vatandaşlara ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji, rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatıdan yer yer kuvvetli esmesininin beklendiğini bildirdi.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 26, en düşük 11; İstanbul'da en yüksek 25, en düşük 16; İzmir'de en yüksek 28, en düşük 18 derece olacak.

Karadeniz Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı
Kaynak: ANKA / Güncel

Karadeniz Bölgesi Yerel Haberler Hava Durumu Karadeniz Trabzon Artvin Güncel Hakim Yaşam Rize

İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi ilk kez konuştu

 El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu

El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu
İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor

Türkiye, İsrail'in bomba yağdırdığı ülke için harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Baran Bayer kimdir? Arda Baran Bayer tutuklanacak mı? Uraz Kaygılaroğlu açıklama yaptı mı? Uraz Kaygılaroğlu fotoğraf çekimi ile ilgili ne dedi? Yaz saati ve kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınacak 2024? Berkcan Güven kimdir? Berkcan Güven kaç yaşında, nereli? Masterchef 8 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ecrin Su Çoban olayı nedir? Ecrin Su Çoban Discord olayı ne? Buğra Gökce kimdir? Halk Tv konuğu Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli? INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR, SORUN NEDİR? 8 Ekim 2024 Instagram'a ne oldu, niye girilmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.