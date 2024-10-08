Karadeniz Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji, rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatıdan yer yer kuvvetli esmesininin beklendiğini bildirdi.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 26, en düşük 11; İstanbul'da en yüksek 25, en düşük 16; İzmir'de en yüksek 28, en düşük 18 derece olacak.