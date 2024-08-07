Karadeniz Bölgesi'nde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun güney kesimlerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Hava sıcaklıkları yurdun büyük kesiminde mevsim normallerinde, güney bölgelerinde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde güneyden hafif ve orta kuvvette, Ege'de ise zaman zaman kuvvetlice esecek.