Karadeniz Balıkçıları Av Sezonu İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Ağ ve tekne bakımlarını sürdürüp, av yasağının sona ermesi için gün sayan balıkçılar, bereketli av dönemi geçirmeyi temenni ediyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını hızlandırdı. Ağlarını onaran balıkçılar, kızağa alınan teknelerin alt kısımlarının boya işlerini, pervanelerin balans ayarı ve parlatılmasının yanı sıra sonar cihazlarının da son kontrolünü yapıyor. Tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Trabzonlu balıkçılar, bu yıl bereketli av dönemi umut ediyor.

'BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ'

Teknelerinin boya ve tamir gereken bölümlerini tamir eden balıkçı Erdal Terzi, "Taşlanacak yerleri taşlıyoruz. Şu anda güverte kapaklarını yapıyoruz. Dengesiz gelen yerleri taşlıyorum. Ağ olsun, raspa boyası olsun bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. İşlerimiz bitmek üzere. Ondan sonra Allah'ın izniyle denize açılırız" dedi.

'BEREKETLİ BİR SEZON OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Balık ağlarını tamir eden balıkçı Oğuzhan Yazıcı, "Av sezonu için ağları hazırlık yapıyoruz. Hamsi ağlarımız hazır. Palamut av sezonu için hazırlık yapıyoruz. Şu anlık görünen tabloda bereketli bir sezon olacak gibi görünüyor. Rızık Allahtan ne olacağını bilemeyiz" diye konuştu.