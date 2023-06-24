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Karadeniz bağlantı noktasında trafik akıcı olarak sağlanıyor

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İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram trafiği akıcı bir şekilde sağlanıyor. Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik akıcı olarak sağlanıyor. Bölgede yoğunluğun özelikle İstanbul istikametinden Karadeniz istikametine olduğu görüldü.

Karadeniz bağlantı noktasında trafik akıcı olarak sağlanıyor

KARABÜK - İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram trafiği akıcı bir şekilde sağlanıyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik akıcı olarak sağlanıyor. Bölgede yoğunluğun özelikle İstanbul istikametinden Karadeniz istikametine olduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Karadeniz İstanbul Karabük Güncel Haberler

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