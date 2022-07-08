Karadeniz bağlantı noktasında tek yönlü bayram yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

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Karadeniz bağlantı noktasında tek yönlü bayram yoğunluğu yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Güncel
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Karadeniz bağlantı noktasında tek yönlü bayram yoğunluğu yaşanıyor İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda tek yönlü olarak bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Karadeniz bağlantı noktasında tek yönlü bayram yoğunluğu yaşanıyor

KARABÜK - İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda tek yönlü olarak bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik akıcı olarak sağlanıyor. Dron ile havadan görüntülenen bölgede özelikle İstanbul istikametinden Karadeniz istikametine yoğun araç trafiğinin olduğu görüldü.

Öte yandan zaman zaman bayram nedeniyle kent merkezinde de trafik yoğunluğu oluşuyor.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Karadeniz İstanbul Karabük Güncel Haberler

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