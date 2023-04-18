Karadağlı sanatçılar, ücretlerine söz verilen artışın yapılmaması üzerine gösteri düzenledi

Batı Balkanların en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'da toplanan sanatçılar, ücretlerine artış yapılmaması üzerine gösteri düzenleyerek ülkenin kültür durumundan da memnun olmadıklarını belirtti.

Batı Balkanların en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'da toplanan sanatçılar, ücretlerine artış yapılmaması üzerine gösteri düzenleyerek ülkenin kültür durumundan da memnun olmadıklarını belirtti.

Podgorica'daki hükümet binası önünde toplanan yüzlerce sanatçı, kültür alanında çalışanların ücretlerine yönelik yapılan yüzde 20 ila yüzde 25'lik zammın kendilerine yapılmadığını söyleyerek hak ettikleri artışın bir an önce ücretlerine yansıtılmasını talep etti.

Bağımsız Kültür Sendikası Başkanı Vukan Pejovic, bugün toplanan sanatçıların kendilerine yönelik ayrımcılık yapıldığını savunduklarını ifade ederek "Biz, bizlere söz verilen artışı talep ediyoruz." dedi.

Karadağlı oyuncu Miso Obradovic de yaşananların "bardağı taşıran son damla" olduğunu kaydederek kültürel alanda yıllardır sanatçıların aleyhinde kararlar alındığını kaydetti.

Kalabalık, ellerinde "Çocuklarımız sopalarla oynamasın diye onları tiyatro, konsere, müzelere götürelim", "Her şey yasaklandığında geriye tek kalan kültür oluyor" ve "Kültürü olmadan devlet sadece bir toprak parçasıdır" yazılı dövizler taşıdı.