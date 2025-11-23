Haberler

Karadağlı Öğrencilere Türk Vakıf Medeniyeti Tanıtılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Hayal et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi' kapsamında, Karadağ'dan gelen 16 öğrenci, 23-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul ve Bursa'da Türk vakıf medeniyetinin köklü mirasını keşfedecek.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen projenin altıncı etabı İstanbul'da yapılacak.

Bu kapsamda Karadağ'da öğrenim gören 16 öğrenci, 23-28 Kasım arasında İstanbul ve Bursa'da misafir edilecek.

İlk olarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Bezmialem Valide Sultan Vakıf Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek ziyaretlerde, vakıf üniversitelerinin kuruluş felsefesi hakkında bilgilendirmeler yapılacak, yabancı hastalara sunulan hizmetler çerçevesinde vakıf anlayışının çağdaş uygulamaları tanıtılacak.

Programın duraklarından biri de Eyüp Mihrişah Sultan İmareti olacak. Öğrenciler, burada geçmişten bugüne uzanan imaret geleneğini yerinde gözlemleyecek, aşevi hizmetine katılarak vakfın sosyal boyutunu deneyimleme imkanı bulacak.

Program kapsamında Genel Müdürlük tarafından korunan İstanbul'daki pek çok vakıf eseri de ziyaret edilecek. Sultan Ahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Çamlıca Camisi, Süleymaniye Külliyesi, Mihrimah Sultan Camisi ve Üsküdar'da kuş evlerine sahip Ayazma Camisi, Selimiye Camisi, Yeni Valide Camisi ziyaret edilecek yerler arasında bulunuyor.

Ayrıca Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ve İslam Medeniyetleri Müzesi gezilecek, Galata Kulesi ile İstanbul Vakıflar 1. ve 2. Bölge Müdürlüklerinde de bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Programın Bursa ayağında ise Ulu Cami ve çevresi, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve Muradiye Külliyesi ziyaret edilerek vakıf eserlerinin şehrin kültürel hafızasındaki yeri gençlere aktarılacak.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
