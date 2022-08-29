Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karadağ Yaylası'nda bulut denizi seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu

Güncel Haberler

Doğu Karadeniz Bölgesi yaylaları yaklaşan sonbahar mevsimi ile birlikte bulut denizinin eşsiz manzaralarına ev sahipliği yapıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi yaylaları yaklaşan sonbahar mevsimi ile birlikte bulut denizinin eşsiz manzaralarına ev sahipliği yapıyor.

Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi'ne bağlı Karadağ Yaylası'nda adeta görsel şölene dönüşen bulut denizi seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu. Karadağ Yaylası'nda havadan çekilen görüntüler bulut denizinin eşsiz manzarasını gözler önüne sererken, bulut ve sis denizinin altında ise Karadağ Yayla Şenlikleri düzenlendi. Şenliğe binlerce yöre halkı katıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon Karadağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title