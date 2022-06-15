Karadağ ve Arnavutluk başbakanları Ukrayna'yı ziyaret etti

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ukrayna ile dayanışma içerisinde olduklarını ve ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine tam destek verdiklerini söyledi.

Abazovic ve Rama, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Ortak basın toplantısında konuşan Abazovic, Karadağ'ın Ukrayna'ya askeri ve maddi anlamda destek olmaya hazır olduğunu ifade ederek, Ukrayna'nın AB üyelik sürecini desteklediklerini ve aday statüsü almasının önemli olduğunu vurguladı.

Karadağ'da 10 bin Ukraynalı göçmenin bulunduğunu söyleyen Abazovic, dayanışma göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Rama da Ukrayna'nın geleceğinin AB'de olduğuna işaret ederek Ukrayna'nın aday statüsü almasını temenni ettiklerini söyledi.

Zelenskiy de Karadağ ve Arnavutluk'a Ukrayna'nın mücadelesini anladıkları ve destek verdikleri için teşekkür etti.

Karadağ ve Arnavutluk başbakanları Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile de görüştü. İki lider ayrıca Ukrayna'daki savaşın başladığı ilk günlerden itibaren şiddetli çatışmaların yaşandığı İrpin ve Borodyanka'yı da ziyaret etti.