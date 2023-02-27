Karadağ Meclisinde 6 ay sonra Anayasa Mahkemesi üyeleri seçildi

Karadağ Meclisi'nde yapılan oylamada ülkede yaklaşık 6 aydır seçilemeyen Anayasa Mahkemesi üyeleri belirlendi.

Karadağ Meclisi'nde yapılan oylamada ülkede yaklaşık 6 aydır seçilemeyen Anayasa Mahkemesi üyeleri belirlendi.

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da eylül ayından bu yana seçilemeyen hakimler, bugünkü meclis oturumunda oy çokluğuyla göreve getirildi.

Meclis, mahkemeye 3 üye seçti.

Oylamada Snezana Armenko, Dragana Djuranovic ve Momirka Tesic, yeni Anayasa Mahkemesi üyeleri oldu. 4'üncü üyelik için aday gösterilen Faruk Resulbegovic ise gerekli oyu alamadı.

Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, Resulbegovic'e ilişkin kararın da en geç bir ay sonra yapılacak oylamada belli olacağını söyledi.

Yeni Anayasa Mahkemesi üyeleri, yemin ederek görevlerine başlarken milletvekilleri de mahkemenin Karadağ Anayasası çerçevesinde karar alması temennisinde bulundu.

Mahkemeye bugün 3 üyenin seçilmesiyle 6 aydır devam eden sorun ortadan kalkmış oldu.

Meclis'te bugüne kadar yapılan oylamalarda gerekli çoğunluk sağlanamadığı için mahkeme üyeleri belirlenememişti.

Karadağ'da 7 hakimden oluşan Anayasa Mahkemesinde Eylül 2022'den bu yana 3 üye bulunuyordu.

Eksik üyeler nedeniyle mahkeme, faaliyetlerini yürütmek için gerekli çoğunluğu sağlayamıyordu.

Avrupa Birliği (AB), Karadağ'da Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçilememesinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etmiş, bu durumun, ülkenin AB üyelik sürecine zarar verebileceği uyarısında bulunmuştu.