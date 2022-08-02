Karadağ'ın "Niagara Şelalesi" kurudu Karadağ'ın başkenti Podgoritsa yakınlarındaki "Niagara Şelalesi" kurudu. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa yakınlarındaki "Niagara Şelalesi" kurudu. Ulusal basında yer alan haberlere göre, temmuz ayında ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar, Podgoritsa'ya 4 kilometre uzaklıkta ülkenin en meşhur piknik alanında yer alan "Niagara Şelalesi"ni tamamen kuruttu. Suyunu Cijevna Nehri'nden alan şelalenin, nehrin suyunun azalmasına bağlı olarak kuruduğu kaydedildi. Güncel AA / Ahmet Nurduhan Karadağ Güncel Haberler

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