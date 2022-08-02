Karadağ'ın "Niagara Şelalesi" kurudu
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa yakınlarındaki "Niagara Şelalesi" kurudu.
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Karadağ'ın başkenti Podgoritsa yakınlarındaki "Niagara Şelalesi" kurudu.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, temmuz ayında ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar, Podgoritsa'ya 4 kilometre uzaklıkta ülkenin en meşhur piknik alanında yer alan "Niagara Şelalesi"ni tamamen kuruttu.
Suyunu Cijevna Nehri'nden alan şelalenin, nehrin suyunun azalmasına bağlı olarak kuruduğu kaydedildi.
AA / Ahmet Nurduhan - Güncel