Karadağ'ın "Niagara Şelalesi" kurudu - Haberler

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Karadağ'ın "Niagara Şelalesi" kurudu

Karadağ'ın 'Niagara Şelalesi' kurudu

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa yakınlarındaki "Niagara Şelalesi" kurudu.

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Karadağ'ın başkenti Podgoritsa yakınlarındaki "Niagara Şelalesi" kurudu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, temmuz ayında ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar, Podgoritsa'ya 4 kilometre uzaklıkta ülkenin en meşhur piknik alanında yer alan "Niagara Şelalesi"ni tamamen kuruttu.

Suyunu Cijevna Nehri'nden alan şelalenin, nehrin suyunun azalmasına bağlı olarak kuruduğu kaydedildi.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

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