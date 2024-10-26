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Karadağ'ın AB Üyeliği Hedefi İddialı Ama Ulaşılabilir

Karadağ'ın AB Üyeliği Hedefi İddialı Ama Ulaşılabilir
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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ'ın 2028 yılına kadar AB üyeliği hedefinin iddialı ancak ulaşılabilir olduğunu belirtti. Karadağ'ın bu yolculukta gösterdiği bağlılık ve kararlılık takdir edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne (AB) 2028'de üye olma hedefinin iddialı ama ulaşılabilir olduğunu söyledi.

Batı Balkan turunu Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da tamamlayan Von der Leyen, Başbakan Milojko Spajic ile basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, Karadağ'ı AB üyelik yolunda gösterdiği bağlılık için tebrik ederek, " Karadağ'ın 2028'de AB üyeliğini alma hedefi iddialı ama ulaşılabilir." dedi.

Karadağ'ın AB geleceği için son derece istekli olduğunu kaydeden Von der Leyen, ülkenin tüm hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Spajic de ülkesinin son 1 yılda AB üyelik yolunda oldukça kararlı adımlar attığını belirterek, "Önümüzdeki 2 yıl kilit rol oynuyor. Karadağ'ın 2026 sonuna kadar 26 faslı kapatması gerekiyor. 2028'in sonuna kadar AB üyesi olmayı hedefliyoruz." dedi.

Bu arada Von der Leyen, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.

Von der Leyen, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Karadağ'dan oluşan Batı Balkan turunu tamamladı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel

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