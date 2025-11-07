Haberler

Karadağ'dan Türkiye'ye Özür ve Vizesiz Seyahat Uygulamasının İptali Talebi

Güncelleme:
Karadağ'daki muhalefet lideri Amina Cikotic, Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen saldırının ardından Türkiye ile ilişkilerin zarar görmemesi gerektiğini belirtti. Cikotic, hükümetin Türk vatandaşlarıyla ilgili alınan kararlarının yanlış olduğunu ve özür dilemeleri gerektiğini ifade etti.

Karadağ'da ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Amina Cikotic, Türkiye ve Karadağ'ın uzun vadeli ve dostane ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Bunun böyle kalacağına inanıyorum. Bizim güçlü ekonomik, kültürel ve tarihsel bağlarımız var. Çok sayıda Karadağlı Türkiye'de yaşıyor, eğitim görüyor, ya da tersi. Kötü alınmış siyasi bir kararın ilişkilere zarar vereceğini düşünmüyorum." dedi.

Karadağ'da Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen ancak daha sonra yürütülen soruşturmada Türkler ile bir bağlantısının olmadığı ortaya çıkan saldırı olayının ardından SDP'nin Genel Başkan Yardımcısı Cikotic, yaşanan gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Cikotic, Karadağ'da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen olayın hemen ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alındığını duyuran Başbakan Milojko Spajic hakkında, bir başbakanın kriz durumlarında toplumu kışkırtmak yerine sakinleştirmesinin hem anayasal hem de siyasi bir görev olduğunu vurguladı.

Spajic'in ülkede son günlerde etkili olan yabancı düşmanı ve İslamofobik atmosferden sorumlu olduğunu belirten Cikotic, "Bireysel olayların Türk veya başka bir topluma mal edilmemesi gerektiği yönünde bir mesaj vermek yerine hükümet korku ve şüpheci bir bakış açısı ortaya koydu." dedi.

"Başbakan Spajic istifa etmeli"

Cikotic, Başbakan Spajic'in korku duygusunu çıkarları için kötüye kullandığını, verdiği tepkilerle Karadağ'ın uluslararası itibarını zedelediğini, önemli bir ekonomi ve dış politika ortağı olan bir ülkeyle ilişkileri riske attığını söyledi.

Karadağ'da köprü kuracak liderlere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Cikotic, "Tam da bu nedenle Spajic'in görevinden istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkenin medeni karakterini korumak istiyorsak şunu açıkça söyleyebilmeliyiz. Birisinin Türk, Müslüman veya yabancı olması sorun değil." diye konuştu.

Cikotic, Karadağ'da son günlerdeki gelişmeler ışığında bireysel bir olaydan tüm bir toplumun sorumlu tutulmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, kurumların olayın sorumlularını bireysel olarak cezalandırmak yerine medyada Türk ve Müslümanlara karşı korku ve nefretin körüklendiğini anlattı.

" Karadağ, Türkiye'den özür dilemeli"

Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınması kararının da Karadağ'ın temel değerlerine aykırı bir tutum olduğunu ifade eden Cikotic, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve Karadağ'ın uzun vadeli, dostane ve iyi ortaklık ilişkileri var. Bunun böyle kalacağına inanıyorum. Bizim güçlü ekonomik, kültürel ve tarihsel bağlarımız var. Çok sayıda Karadağlı Türkiye'de yaşıyor, eğitim görüyor, ya da tersi. Kötü alınmış siyasi bir kararın ilişkilere zarar vereceğini düşünmüyorum."

Cikotic, saldırı olayına ilişkin Karadağ'ın açık bir şekilde hatasını kabul etmesi ve hükümetin gerekli sorumluluğu alması gerektiğine dikkati çekerek, "Eğer ki Türk vatandaşlarının saldırı olayıyla bir ilgisi yok deniyorsa o zaman son günlerdeki atmosfer tehlikeli bir durum demektir." dedi.

Karadağ'ın Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini belirten Cikotic, "Hükümet aynı zamanda vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınması kararını da geri çekmeli. Kurumlar duygularıyla değil, gerçeklerle hareket etmeli. Hükümet de neden olduğu bu görülmemiş durum için istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

Cikotic, Karadağ'da nefret söylemlerini yayanların da cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Karadağ'daki olayda Türklerin bağlantısı olmadığı ortaya çıktı

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
