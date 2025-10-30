Haberler

Karadağ'daki Türkler Güvenlik Tehdidi Altında

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karadağ'da Türk vatandaşlarına yönelik artan saldırılar hakkında bir açıklamada bulundu. Özdağ, Türklerin ciddi bir güvenlik tehdidi altında olduğunu ve Karadağ hükümetinden destek beklediklerini ifade etti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karadağ'da Türk vatandaşlarına yönelik artan saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özdağ, paylaşımında kendisine ulaşan bir mesajı aktararak ülkedeki Türklerin ciddi güvenlik tehdidi altında olduğunu belirtti.

Özdağ, sosyal medya hesabından " Karadağ'da ne oluyor?" başlığıyla bir paylaşım yaparak, kendisine ulaşan bir mesajı aktardı. Mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Merhaba Ümit hocam, sizi Karadağ'da yaşanan olaylarla ilgili bilgilendirmek isterim. 4 gün önce Podgorica- Karadağ'da bir cafede yaşanan olayda ilk olarak olay medyaya bir Türk'ün Karadağ vatandaşını 7 kez bıçakladığı yönündeydi. Olayın güvenlik kamerasında mekanda oturan bir Karadağlı genç arkasına dönüp bir anda yolda kendi halinde geçen 2 Türk'ün peşine düşüyor. Kavga çıkıyor ve söylenene göre Türk bıçaklıyor. Ancak dün Bosna Sancaklarından yapılan paylaşıma göre ağır çekim videoda görülüyor ki mekanda oturan Karadağlı, vatandaşımıza saldırmak için elinde bıçakla kendisi koşuyor. Bıçak yere düşüyor ve vatandaşımız yerden alıp müdafaaya geçiyor.

Bir diğer söylenene göre bu genç bıçaklanmamış bile. Oldukça sağlıklı şekilde şehirde gezerken görülmüş. Burası küçük yer, böyle şeyler kolay fark ediliyor. Yaşanan bu olayda ilk gece olayların sosyal medyaya farklı yansıtılmasıyla dağlık kesimdeki Çetnik halk Türkler üzerine protestolara başlayıp sokağa çıktılar. Tek buldukları Türk gençlerine şiddet uygulamaya başladılar. Türklerin çalıştığı kuryelik sistemi olan Glovo'yu boykot ettiler ve 3 gündür hiçbir Türk işletmesi dükkan açamaz durumda. Aileler çocuklarını korkudan okula gönderemiyor. Araçlarımız kundaklanıyor, işyerlerimize molotof atılıyor, sokakta sözlü tacize maruz kalıyoruz.

Bütün bunları yapanlar Sırp kökenli halk. Karadağ halkı tam aksine durumun provokasyon sebepli olduğunun bilincinde, bizleri gördükleri yerde mahcubiyetlerini dile getiriyorlar. Sırbistan'ın Karadağ'ı tekrar elde etmek istemesinden dolayı Türk düşmanlığını empoze etmeye ve olayları ateşlemeye çalıştığını dile getiriyorlar. Fakat burada bunca politika ve siyaset oyunun içinde olan biz halka oluyor.

İnsanlar güvende hissetmediği için yaşanan olaylarda birbirine destek olmak adına WhatsApp ve telegram Acil grubu oluşturmuş durumda. Bu bir yandan destek ve yardım için faydalı olsa da bizleri bir anda tehlikeye atmaya da çok müsait çünkü güvende hissetmiyoruz ve çok fazla kışkırtılıyoruz. Birimizin başına bir şey gelse, diğerleri gruptan anında sokağa dökülecek vaziyette ve bu da istenilen senaryonun gerçekleşmesine sebep bir durum.

Maalesef insanlar devletimizden tez vakitte destek görmeyi, karadağ hükümeti ile sıkı temasta kalıp bu durumu bir an önce sonlandıracak ve hakkımızı savunacak bir adım -işaret- görmek/ duymak istiyor. Biz bu beklentideyken en ufak bir Instagram hikayesinde bile yaşanılan sorunların farkında olunduğuna ve gerekenin yapıldığına dair 'öylesine' bir açıklama bile göremiyoruz…"

Kaynak: ANKA / Güncel
