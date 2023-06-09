Karadağ'daki okul, mahkeme ve bakanlıklara bugün de bomba ihbarı yapıldı

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'daki okul, mahkeme ve bakanlıklar bugün de bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'daki okul, mahkeme ve bakanlıklar bugün de bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Karadağ polisinden yapılan açıklamada, dünkü bomba ihbarlarının ardından bu sabah da erken saatlerde ülke genelindeki birçok okul, mahkeme ve bakanlık binasına patlayıcı madde yerleştirildiğine dair elektronik posta gönderildiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı binasının boşaltıldığına işaret edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bomba ihbarı yapılan tüm binalarda gerekli tedbirleri aldığı aktarıldı.

Eğitim Bakanlığı ise bugün eğitim öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Yerel medya, bomba ihbarı içerikli elektronik postaların bireysel gönderildiği bilgisini paylaştı.

Bu arada, Karadağ'da dün de meclis ve okullarda bomba ihbarı yapılmış, polis açıklamasında, ülke genelinde 165 binanın incelendiği ve ihbarların asılsız çıktığı belirtilmişti.