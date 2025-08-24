Karadağ'da Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü Etkinliği

Karadağ'ın Cetinje kentinde Ukrayna'nın 34. Bağımsızlık Günü vesilesiyle anma etkinliği düzenlendi.

Ukrayna'nın Podgoritsa Büyükelçiliği işbirliğinde Karadağ'daki Ukrayna Birliği tarafından düzenlenen etkinliğe katılan kalabalık, 34 metre uzunluğundaki Ukrayna bayrağıyla kent sokaklarında yürüdü.

Katılımcılar, Ukrayna ile dayanışma mesajları verdi.

Etkinlik kapsamında Ukrayna ve Karadağ'ın milli marşları okundu, süren savaşta hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.