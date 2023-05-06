Karadağ'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Karadağ'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gidiyor.

Karadağ'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gidiyor.

Başkent Podgoritsa'daki Türk vatandaşları, yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Karadağ'da 1704 kayıtlı Türk seçmen için oy verme işlemleri, 7 Mayıs saat 21.00'e kadar sürecek.

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan da elçilik binasındaki 1 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Kalkavan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede Türkiye'deki bir seçim için bu yıl ilk kez oy kullanıldığına dikkati çekerek, " Karadağ'da yaşayan vatandaşlarımızın sayısı hızla gün geçtikçe artıyor. Karadağ'da son 3 ayda 2 bin yeni oturum izni verildi. Bir sonraki seçimlerde sayının çok daha fazla olacağını tahmin edebiliyoruz." dedi.

Kalkavan, "Vatandaşlarımız teveccüh gösterdi, sabahın erken saatlerinden itibaren Büyükelçiliğimize gelmeye başladılar. Biz de gerekli hazırlıkları yaptık, vatandaşlarımız, demokratik haklarını kullanarak oylarını veriyorlar." şeklinde konuştu.