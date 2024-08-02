Karadağ'da Türk İş İnsanlarına Yönelik Program Düzenlendi

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Türk iş insanlarına yönelik "İş ve Faaliyetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" konulu program düzenlendi.

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği organizasyonunda düzenlenen ve Karadağ Türk Ticaret Odası (TurkCham) ile Karadağ Türk İş İnsanları Derneğinin de (KTID) destek verdiği programa, ülkede faaliyet gösteren yaklaşık 200 Türk firmasından temsilci katıldı.

Karadağ'ın ticaret alanındaki ilgili kurum temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, benzerlikler olsa da her ülkenin kendine özgü hukuku, kuralları, hepsinden önemlisi kendine özgü bir iş kültürü ve kurumsal kültürü olduğunu söyledi.

Kalkavan, Karadağ'da iş yaparken belirlenen hususlara dikkat edilmesinin ve uyum sağlamanın önemli olduğunu, iş insanlarının ticaret ve yatırım yapmalarını değerli gördüklerini ancak işin doğru ve kurallara uygun yapılmasının da aynı derecede önem arz ettiğini belirtti.

Karadağ Teftiş İşleri Müdürü Ana Vujosevic, teftiş idaresinin internet sayfasında firmaların dikkat etmesi gereken hususların yer aldığını, bunların takip edilmesiyle hataların azalacağını anlattı.

Karadağ Vergi Dairesi Müdür Vekili Sava Laketic, ülkede çok sayıda Türk firmasının faaliyet gösterdiğini dile getirdi. Laketic, bu firmaların ödediği verginin yılın ilk yarısında 18,5 milyon avro olduğunu, özel sektör için vergi oranlarında cazip bir ülke olduklarını ifade etti.

Karadağ İşverenler Birliği Başkanı Slobodan Mikavica ile Karadağ Ticaret Odası Araştırma ve Analiz Sektörü Direktörü Miljan Sestovic de toplantıda kurumları adına sunum yaptı.

Ticaret Müşaviri Erdal Karaömeroğlu, Türk firmalarına ve Karadağlı yetkililere sunum gerçekleştirdi.