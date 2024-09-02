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Karadağ'da Tebessüm Ederek Filistinli Çocukları Anlatan Bir Duvar Resmi Açıldı

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Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki bir duvara yapılan ve tebessüm eden Filistinli çocukları anlatan resmin açılışı gerçekleştirildi. Ressam Miso Joskic'in İsrail'in Filistin'deki saldırılarına dikkat çekmek amacıyla yaptığı resim, Karadağ'ın Filistin'e destek olduğunu gösteriyor.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki bir duvara yapılan ve tebessüm eden Filistinli çocukları anlatan resmin açılışı gerçekleştirildi.

Karadağlı ressam Miso Joskic'in, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına dikkati çekmek için bir binanın duvarına yaptığı "Tebessüm eden Filistinli çocuklarla" isimli resim yüzlerce kişinin katılımıyla açıldı.

Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabii Alnantouli, burada yaptığı açıklamada, resmi, Karadağ'ın Filistin'in yanında olduğunun bir göstergesi olarak nitelendirerek "Adaletin ve Filistin halkının yanındalar. İsrail, Filistin'de soykırım yapıyor. Hissettiğim acıyı anlatamam. Lütfen sesimiz olmaya devam edin." dedi.

Ressam Joskic de katılımcılara ateşi söndürmek için su taşıyan karıncanın hikayesini anlatarak "Beraber, düşündüğümüzden çok daha büyük bir etki oluşturabiliriz." diye konuştu.

Joskic'in temmuzda başladığı ve ağustosta tamamladığı duvar resminde, elinde karpuz dilimi tutan 2 Filistinli çocuk yıkık bir binanın içerisinden kendilerine bakanlara tebessüm ediyor.

Çocukların masumiyetini vurgulayan duvar resminin altında ise "Montenegro stands with Palestine" (Karadağ Filistin'in yanında) yazısı bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Karadağ İsrail Ressam Çocuk Kültür Sanat Güncel Haberler

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