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Karadağ'da Silahlı Saldırı: En Az 7 Ölü

Karadağ'da Silahlı Saldırı: En Az 7 Ölü
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Karadağ'ın Cetinje kentinde bir barda meydana gelen silahlı saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, ölüler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğu bildirildi. Olayın, bardaki bir kavga sonucunda gerçekleştiği ifade ediliyor.

Karadağ'ın güneyinde bulunan Cetinje kentinde 45 yaşındaki bir kişinin silahlı saldırısı sonucu en az 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." ifadelerine yer verildi.

Polis, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölenler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğunu aktaran ulusal medya, saldırının barda çıkan bir kavga sonucu yaşandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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