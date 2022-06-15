Karadağ'da Rus televizyon kanallarının yayınları yasaklandı Karadağ operatörü Mtel'in, Rus televizyon kanalları RT, RT Documentary, RTR-planet ve Rossiya-24'ün yayınlarını kapattığı bildirildi. Karadağ operatörü Mtel'in, Rus televizyon kanalları RT, RT Documentary, RTR-planet ve Rossiya-24'ün yayınlarını kapattığı bildirildi. RT'nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, kararın Karadağ hükümetince alındığına işaret edilerek, Rus kanallarının yayınlarının ülkede yasaklandığı kaydedildi. Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek, ülkesinin Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. AA / Lejla Biogradlija - Güncel Güncel Haberler

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