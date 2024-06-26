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Karadağ'da Organik Arıcılık Projesi kapsamında 895 organik kovan dağıtıldı

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Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında arıcılara 895 organik kovan dağıtıldı. Proje, organik arıcılığı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından " Karadağ'da Organik Arıcılık Projesi" kapsamında arıcılara 895 organik kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile arı yetiştiricilerinin 1 milyon 558 bin lira katkı sağladığı proje kapsamında 10 işletmeye 895 organik kovan dağıtıldı.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Hatice Bulut, il genelinde 70 bin kovanda gerçekleştirilen üretimle bu yıl 840 ton bal rekoltesine ulaşıldığını, gerçekleştilen proje ile organik aracılık ve kaliteli bal üretiminide teşvik etmeyi amaçladıkları söyledi.

Programa, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Genel Meclis Başkanı Tamer Yıldızbaş, AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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