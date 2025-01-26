Karadağ'da Öğrenciler Silahlı Saldırıya Tepki Gösterdi

Karadağ'ın güneyindeki Cetinje şehrinde 13 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı protesto etmek için toplanan öğrenciler, başkent Podgoritsa'da eylem yaptı.

"Yarın Nerede?" isimli öğrenci grubu tarafından organize edilen eylemde toplanan göstericiler, "öğrenciler şiddete karşı" yazılı pankartlar taşıdı.

İçişleri Bakanlığı önünden başlayan protesto gösterisinde, ölen 13 kişi için 13 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Karadağ Meclisine yürüyen öğrenciler ve göstericiler, "koltuğa yapışanlar" ve "pes etmek yok" şeklinde sloganlar attı.

Öğrenciler, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'ten Başbakan Yardımcısı Aleksa Becic ve İçişleri Bakanı Danilo Saranovic'in görevinden alınmasını talep ettiklerini bildirdi.

Grup adına açıklama yapan Itana Dragojevic, hükümete ilettikleri talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Becic ve Saranovic'in görevden alınmasını istediklerini aktaran Dragojevic, "Silah bulundurma konusunda kurumların daha etkin çalışmasını, vatandaşlık eğitiminin geri getirilmesini, psikolojik danışmanlık konusunun iyileştirilmesini talep ediyoruz. Başbakandan 1 Şubat'a kadar basın toplantısı düzenlemesini ve Cetinje'deki suçla ilgili bugüne kadar ne yapıldığını açıklamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dragojevic, Başbakan Spajic'in 1 Şubat'a kadar harekete geçmemesi durumunda "sivil itaatsizlik" eylemleri yapacaklarını aktardı.

"Kaç kişi olduğumuzu görün ve işinizi yapmaya başlayın. Eğer başbakan 1 Şubat'a kadar harekete geçmez ve talepler yerine getirilmezse sivil itaatsizliğe hazırız." diye konuştu.

Cetinje'de ne oldu?

Cetinje kentinde 1 Ocak'taki saldırıda 45 yaşındaki Aco Martinovic, bar kavgası sonrası ruhsatsız silahla 12 kişiyi öldürmüş, 4 kişiyi ağır yaralamıştı. Yaralılardan birinin günler sonra tedavi gördüğü hastanede ölmesiyle saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselmişti.

Kentte 5 farklı noktada silahlı saldırı düzenleyen Martinovic, polisin etrafını sarması üzerine intihar etmişti.

Saldırganın öldürdüğü kişiler arasında kız kardeşi ve yakınları ile 10 ve 13 yaşlarında 2 kardeşin bulunduğu bildirilmişti.

Karadağ hükümeti, saldırı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Olayın ardından Milli Güvenlik Konseyi, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik ağır cezalar getirmeye hazırlandıklarını açıklamıştı.