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Karadağ'da Öğrenciler Silahlı Saldırıya Tepki Gösterdi

Karadağ'da Öğrenciler Silahlı Saldırıya Tepki Gösterdi
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Cetinje'deki silahlı saldırıda 13 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Podgoritsa'da toplanan üniversite öğrencileri hükümeti gerekli güvenlik önlemlerini almadığı gerekçesiyle istifaya çağırdı.

Karadağ'ın güneyindeki Cetinje şehrinde 13 kişinin öldüğü silahlı saldırıya tepki için bir araya gelen öğrenciler, başkent Podgoritsa'da gösteri düzenledi.

Üniversite öğrencilerinin organize ettiği protesto gösterisi için başkentteki İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanıldı.

Hükümet binasına doğru yürüyen göstericiler, gerekli güvenlik önlemlerini almamakla suçladıkları yöneticilerden istifa etmelerini istedi. Protestocular, "Öğrenciler şiddete karşı", "İstifa, sorumluluğun göstergesidir", " Karadağ, kara ve acılı" yazılı pankartlar taşıdı.

Gazetecilere açıklama yapan öğrencilerden Milena Rakocevic, bahane istemediklerini ve yetkililerin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Rakocevic, saldırı sonrası yetkililerin sessiz kaldığını öne sürerek, "Bizde bir öfke oluşturdular ve şimdi diyoruz ki 'güvenlik sistemindeki yetersiz eylemler için hesap verin.' Cetinje'deki suç için kimse sorumluluk almadı." ifadesini kullandı.

Ana Nikolic de halkın politik söylemlerle oyalandığını belirterek, toplumda kutuplaşmanın arttığını, toplumsal güvenliğin zarar gördüğünü dile getirdi.

5 farklı noktada silahlı saldırıda bulunmuştu

Cetinje kentinde 1 Ocak'taki saldırıda 45 yaşındaki Aco Martinovic, bar kavgası sonrası ruhsatsız silahla 12 kişiyi öldürmüş, 4 kişiyi de ağır yaralamıştı. Yaralananlardan birinin günler sonra tedavi gördüğü hastanede ölmesiyle saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselmişti.

Kentte 5 farklı noktada silahlı saldırıda bulunan Martinovic, polisin etrafını sarması üzerine intihar etmişti.

Saldırganın öldürdüğü kişiler arasında kız kardeşi ve yakınları ile 10 ve 13 yaşlarında 2 kardeşin bulunduğu bildirilmişti.

Karadağ hükümeti, saldırı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Olayın ardından Milli Güvenlik Konseyi de ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik ağır cezalar getirmeye hazırlandıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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