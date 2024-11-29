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Karadağ'da 'Karadağlıların Gözünden Filistin' Sergisi Açıldı

Karadağ'da 'Karadağlıların Gözünden Filistin' Sergisi Açıldı
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Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla 'Karadağlıların Gözünden Filistin' adlı resim sergisi açıldı. Sergide Karadağlı sanatçılara ait 32 eser yer alıyor. Sergiden elde edilen gelir, Filistin'e bağışlanacak.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, "Karadağlıların Gözünden Filistin" isimli resim sergisi açıldı.

Filistin'in Podgoritsa Büyükelçiliği tarafından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla başkentteki Budo Tomovic Kültür ve Bilgi Merkezi'nde açılan sergide, Karadağlı sanatçıların çalışmalarından oluşan 32 eser yer alıyor.

İsrail'in Filistin'e saldırılarının yansıtıldığı eserler arasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Nazi lider Adolf Hitler'e benzetildiği bir tablo dikkati çekti.

Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabi Alhantuli, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerin zor ve acı günler yaşadığını söyledi.

İsrail'in işlediği suçların tarihte bir benzerinin olmadığını vurgulayan Alhantuli, "Ancak İsrail'in bu tutumu kimseyi şaşırtmamalıdır çünkü bu 76 yıl boyunca ihmal edilen uluslararası hukukun bir sonucudur." dedi.

4 Aralık'a kadar gezilebilecek sergiden elde edilen gelir Filistin'e gönderilecek.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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