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Karadağ'da Gazze Protestosu: Filistinliler Anıldı

Karadağ'da Gazze Protestosu: Filistinliler Anıldı
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Podgoritsa'da düzenlenen anma etkinliğinde, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için toplandı ve dayanışma gösterildi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü soykırım protesto edildi ve saldırılarda öldürülen Filistinliler anıldı.

Başkentteki Moskovski Köprüsü'nde onlarca kişi, İsrail'in yaptığı soykırımda hayatını kaybedenler için toplandı.

Anma etkinliğine katılanlar, Filistin halkıyla dayanışmalarını göstermek için Filistin bayrakları açtı, hazırlanan dilek fenerlerini havaya bıraktı.

Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabi Alhantuli, burada yaptığı konuşmada, ülkesinde sivillerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürüldüğünü ve halkının büyük acı yaşadığını hatırlattı.

Anma etkinliğine, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan da katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel

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