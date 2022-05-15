Karadağ'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Haberler

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

"Karadağ- Filistin Dostluğu" sivil toplum kuruluşunca organize edilen gösteride, Filistin bayrakları açıldı.

İsrail askerlerince vurularak öldürülen Al Jazeera çalışanı Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin resimlerinin taşındığı gösteride, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74. yılı anıldı.

"Karadağ-Filistin Dostluğu" STK Başkanı Edin Krnic, burada yaptığı açıklamada, "Nekbe, 'büyük felaket' anlamına geliyor. 14 Mayıs 1948'de Filistin'de yaşananlar da felaketti. O günden sonra İsrail, topraklarını genişletmeye devam etti, orada yaşananları ancak orada yaşayanlar bilir." ifadesini kullandı.

Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabii Alhantouli, insanlara Nekbe'nin ne anlama geldiğinin anlatılması gerektiğini vurguladı.

Nekbe'nin 74. yılı

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.