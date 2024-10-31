Karadağ'da Binbir Kilise Araştırmaları Tamamlandı

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nce Karaman'ın kuzeyindeki Karadağ'da bulunan "Binbir Kilise" bölgesinde arazi çalışmalarının tamamlanmasıyla, bilim dünyasına sunulmak üzere raporlama işlemleri başlatıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu başkanlığında yürütülen "Karadağ Binbirkilise'nin Doğu Roma Dönemi Dini Mimarisi Yüzey Araştırması"nın 2. sezonunda arazi çalışmaları tamamlanarak, elde edilen bulguların raporlanması ve bilim dünyasına sunulması için çalışmalara başlandı.

2. sezon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Karaman, merkez ilçesi, Madenşehir ve Üçkuyu köylerinde ve bu köylerin yakın hinterlandında gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, Karadağ bölgesinin sınırları içerisinde kalan Başdağ, Kızlıdağ, Çet ve Kızılhisar dağlarında dini yapılar ve bunlara bağlı diğer yapıların, taş eserlerin tespitine yönelik incelemeler yapıldı. Dağlar dışında özellikle Madenşehir ve Değle ören yerleri arasında kalan bölgelerde de benzer çalışmalar gerçekleştirildi.

Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, bölgede daha önce gerçekleştirilen yüzey araştırması kapsamında kutsal alanların tespit edildiğini ve buna bağlı olarak 2. sezon çalışmaları kapsamında da kutsal alanların tespitine ilişkin araştırmaların yapıldığını belirtti.

Çalışmaların multidisipliner bir anlayışla gerçekleştirildiğine değinen Mimiroğlu, "Yapıların, kutsal alanların ve taş eserlerin yersel ve drone çekimleri yapılarak kayıt altına alınmıştır. Ayrıca lidar tarama yöntemiyle bölgenin topografik haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Gelişen dünya teknolojisinde yaygın hale gelen 3D tarama yöntemi ile de yapıların ve diğer buluntuların yerinde taramaları yapılıp 3 boyutlu modelleri oluşturulmuştur. Arazi çalışmaları 27 Ekim 2024 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve elde edilen verilerin işlenmesi, raporlanması ve sunulması için ofis çalışmalarına geçilmiştir. Ofis çalışmaları kapsamında bulguların bilim dünyasına sunulması için gerekli çalışmalara da başlanılmıştır." ifadesini kullandı.