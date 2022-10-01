Karadağ'da başka ülkeler için çalışan 28 kişi sınır dışı edildi
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Karadağ İçişleri Bakanlığı, başka ülkelerin çıkarları için çalıştığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu vatandaşın, ülkeden sınır dışı edildiğini duyurdu.
Karadağ İçişleri Bakanlığı, başka ülkelerin çıkarları için çalıştığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu vatandaşın, ülkeden sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlığın, Ulusal Güvenlik Ajansı (ANB) ile ortak yaptığı açıklamada, Karadağ'da başka ülkelerin çıkarları için çalışan 28 kişinin yakalandığı ifade edilerek söz konusu yabancı uyruklu vatandaşların, ülkede ikamet etmelerine son verilerek sınır dışı edildiği belirtildi.
Sınır dışı edilen kişilerin Karadağ'a girişinin yasaklandığına işaret edilen açıklamada, ülkenin güvenliğini tehlikeye atan durumların takibinin devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel