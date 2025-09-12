Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic'ten Türkiye ile siyasi diyalog seviyesini 'stratejik düzeye' çıkarma vurgusu Açıklaması

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Karadağ ve Türkiye'nin siyasi diyalog seviyesini stratejik seviyeye çıkarmak istediğini belirterek, "Türkiye ile ortaklık bizim için çok önemli." dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden ve temaslarda bulunan Milatovic, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Karadağ Milli Günü'ne katılmak için İstanbul'a geldiğini söyleyen Milatovic, Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu vurguladı.

Milatovic, burada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğü için ayrıca mutlu olduğunu belirterek, "(Fidan) Kendisi de Karadağ Milli Günü'ne katıldı. Bu jest için çok minnettarız. Bunun aynı zamanda Türkiye'nin Karadağ'a gösterdiği samimi bir dostluğun göstergesi olduğuna inanıyorum. Bu, iki ülkenin de bugüne kadar attığı bir dizi adımın devamı niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Karadağ Milli Günü resepsiyonundan önce Bakan Fidan ile ikili görüşme yaptıklarını kaydeden Milatovic, birçok konuyu görüşmelerinin yanı sıra özellikle iki ülke arasında siyasi diyaloğun nasıl geliştirilebileceğini ele aldıklarını söyledi.

Milatovic, Fidan ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek için sahip oldukları tüm farklı yolları bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulduklarını bildirdi.

Türkiye ve Karadağ'ın iki dost ve müttefik ülke olduğuna dikkati çeken Milatovic, iki ülkenin siyasi diyalog ve ekonomik işbirliğiyle önemli stratejik ortaklar olduğunu vurguladı.

Milatovic, bunun "giderek belirsizleşen küresel ortamda ortaklıkları güçlendirmenin çok önemli olduğunu gösterdiğini" belirterek, "Bu nedenle Türkiye ile ortaklık bizim için çok önemli." dedi.

İki ülke arasında imzalanacak stratejik ortaklık mutabakatıyla "üst düzey siyasi diyalog konseyi" kurulacak

Geçen yıl Türkiye'ye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü hatırlatan Milatovic, söz konusu ziyaretin iki ülke arasında "stratejik ortaklık konusunda mutabakat zaptı" imzalanması için harika bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Milatovic, bunun "her iki tarafın da ulaşmak istediği en üst düzey seviye" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Umarım yakında imzalanacak olan bu mutabakat sonucunda, Karadağ Başbakanı (Milojko Spajic), Karadağ hükümeti adına Türkiye'ye geldiğinde, ortak bir oluşum, üst düzey siyasi diyalog konseyi kuracağız ve bu iki ülke arasında birçok farklı konunun tartışılacağı ve birçok önemli işbirliği fırsatının da görüşülüp hayata geçirileceği büyük bir platform olacak. Dolayısıyla bu her iki tarafın da iki ülke arasında stratejik düzeyde bir ilişki kurma isteğinin bir başka göstergesi."

Mutabakatın olumlu yansımalarının nasıl olacağının sorulması üzerine Milatovic, imzalanması planlanan mutabakatın, "temelde her iki tarafın da siyasi diyaloğun seviyesini stratejik seviyeye çıkarma isteğinin bir sonucu" olduğunu dile getirdi.

"Türkiye, Karadağ için önemli bir ekonomik ortak"

İki ülkenin ticaret hacmine ve hedeflerine değinen Milatovic, şöyle konuştu:

"Türkiye, Karadağ için önemli bir ekonomik ortak. Şu ana kadar yıllık yaklaşık 200 milyon avroluk bir ekonomik ticaret hacmi geliştirdik. ve koyduğumuz hedef, önümüzdeki birkaç yıl içinde iki ülke arasında ikili ekonomik ticaretin yarım milyar avro seviyesinde olmasını sağlamak. Karadağ'ın büyüklüğü göz önüne alındığında, bunun iddialı bir hedef olduğuna inanıyorum. Ancak bunun oldukça ulaşılabilir olduğuna ve her iki ekonomiye de fayda sağlayacak bir hedef olduğuna inanıyorum."

Milatovic, Türkiye'nin Karadağ'da büyük yatırımlarının olduğunu belirterek, "Son birkaç yıldır (Türkiye'nin) Karadağ'da yıllık en önemli ikinci yatırımcı konumunda olduğunu düşünüyorum ve bu yıl itibarıyla bir numaraya geldiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadağ ziyareti ikili bağlarımızı güçlendirmede bir başka dönüm noktası olacak"

Bu nedenle iki ülke arasında birçok ekonomik işbirliği alanının olduğunu vurgulayan Milatovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadağ ziyaretini sabırsızlıkla beklediklerini, bunun gelecek yıl gerçekleşmesini umduğunu söyledi.

Milatovic, 2026'nın, ülkesinin bağımsızlığını yeniden kazanmasının 20. yıl dönümü olması nedeniyle Karadağ için önemli bir yıl olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadağ'a yapacağı ziyaretin de ikili bağlarımızı güçlendirmede bir başka dönüm noktası olacağına inanıyorum." dedi.

"Karadağ ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinde sınır gökyüzü"

"Karadağ'ın birçok Türk şirketi için önemli bir destinasyon" olduğunu vurgulayan Milatovic, Karadağ'da farklı alanlarda irili ufaklı on binlerce Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Milatovic, "Bu bağlamda, Karadağ'ın Türk şirketlerinin radarında olduğu görülüyor ve bence bu iki ülke arasındaki ekonomik bağların daha da güçleneceğinin önemli bir işareti." dedi.

Karadağ'ın ayrıca altyapı, yol, demir yolları ve otoyol inşaatı alanlarında büyük bir yatırım döngüsüne girdiğini ifade eden Milatovic, birçok Türk şirketinin Karadağ'ın ulaştırma ve özellikle yenilenebilir enerji olmak üzere enerji sektörüyle ilgilendiğini söyledi.

Milatovic, tüm bunların hükümetler arasında görüşüldüğünü belirterek, "Karadağ'da şu anda geliştirilmekte olan büyük bir altyapı projesi, Karadağ'ı Sırbistan'a ve oradan da Orta Avrupa'ya bağlayan bir otoyol projesi var. Edindiğim bilgilere göre, Karadağ hükümeti adına açılan kamu ihalesine birkaç Türk şirketi de başvurmuş. Dolayısıyla büyük bir ilgi var." değerlendirmesini yaptı.

Bu ziyaretinde, ülkesini yatırımlar açısından daha belirgin bir hedef olarak tanıtmaya çalıştığını kaydeden Milatovic, "Türkiye'nin Karadağ'da büyük bir yabancı yatırımcı haline gelmesinden de çok mutluyum." dedi.

Milatovic, iki ülke arasında Türk Hava Yolları (THY) ve Air Montenegro ile çok iyi bir hava yolu bağlantısının bulunduğunu belirterek, "Karadağ'a gelen Türk turist sayısında ve Türkiye'ye gelen Karadağlı turist sayısında artış görüyoruz. Turizm işbirliğinin de ekonomik işbirliğimizin bir diğer yolu olduğuna inanıyorum. 'Gökyüzü sınırdır.' diye bir söz vardır. Karadağ ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinde, gerçekten de sınırın yalnızca gökyüzü olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki Karadağ diasporası iki ülke arasında önemli bir doğal köprü"

Türkiye'de yaşayan büyük bir Karadağ diasporası olduğunu kaydeden Milatovic, "Şu anda Türkiye'de yaşayan Karadağ kökenli yaklaşık 300 bin kişinin, tabii ki Türk vatandaşı olarak, Türkiye'de yaşadığı tahmin ediliyor. Çoğu İstanbul'da yaşıyor." dedi.

"Türkiye'deki Karadağ diasporasının, yani Balkan diasporasının, iki ülke arasında önemli bir doğal köprü olduğuna inanıyorum." diyen Milatovic, birçok Karadağ kökenli vatandaşın artık başarılı iş insanı olduğunu, birçoğunun Türk siyasetinde yer aldığını, siyasi ve ekonomik bağları güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Milatovic, Türkiye'deki Karadağ diasporasının birçoğunun Karadağ'da ailesi olduğuna, gelirlerinin bir kısmını ailelerine gönderdiklerine işaret ederek, "İnsanlar arası bağ çok fazla. Dolayısıyla bunun stratejik ortaklığımızın temelini oluşturduğuna inanıyorum. İnsanlar arası güven, karşılıklı saygı ve ortaklık." dedi.

Milatovic, Karadağ'dan önemli diaspora oluşumlarına liderlik eden birçok kişiyi, Karadağ Milli Günü resepsiyonunda görmesinin, kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

"Türkiye'nin (jeopolitik ortamdaki) rolünü çok yapıcı görüyoruz"

Türkiye'nin küresel çatışmasızlıkların çözümündeki rolüne ilişkin soruya yanıt veren Milatovic, "Giderek belirsizleşen bu jeopolitik ortamda, Karadağ'da Türkiye'nin rolünü çok yapıcı görüyoruz. ve bunun sadece Karadağ'daki (bizim) algımız değil, (bunun) aynı zamanda Batı Balkanlar'daki neredeyse tüm ülkelerin de samimi bir algısı olduğuna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Karadağ ve Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Milatovic, bunun da iki ülke arasında çok yakın işbirliğinin bir başka göstergesi olduğunu kaydetti.

"Hedefimiz 2028 itibarıyla Avrupa Birliği üyesi olmak"

Milatovic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin ise "Karadağ, tüm aday ülkeler arasında AB'ye katılım konusunda şu anda en ileri seviyede olan ülke. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç yıl içinde AB'nin bir sonraki üye ülkesi olabileceğimizi umuyoruz. Aslında hedefimiz 2028 itibarıyla AB üyesi olmak. Bunun da Karadağ ve Türkiye arasında AB aracılığıyla çok önemli bir işbirliği yolu olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"Şu anda küresel sahnede yaşanan her şeyin, AB ve Türkiye'nin daha da yakın işbirliği yapması gerektiğini gösterdiğine inanıyorum." diyen Milatovic, Orta Doğu'nun "oldukça zorlu bir bölge" olduğunu, bu bağlamda Türkiye'nin "Orta Doğu bölgesinde istikrarın temel destekçisi olma rolünün" çok takdir edildiğini dile getirdi.

Milatovic, öte yandan Karadağ ve Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin mevcut gidişatı yansıtacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiği konusunda aynı vizyonu paylaştığını vurguladı.

Ukrayna ve Gazze olmak üzere Avrupa'nın komşularında iki büyük krizle karşı karşıya olduğunu kaydeden Milatovic, bu konuda Türkiye ile bazı ortak görüşlere sahip olduklarını belirtti.

Milatovic, ülkesinin dış politikasının üç temel sütundan birinin NATO olduğunu belirterek, "Hem Karadağ hem de Türkiye, bölgesel istikrar konusunda yapıcı aktörler olarak görülüyor." dedi.

Çok taraflılığa bağlı olduklarının da altını çizen Milatovic, "Hepimiz bu tek dünyanın parçasıyız. Bu dünyanın insani krizi, iklim değişikliği krizini çözebilmesini, küresel sorunları daha verimli ve etkili bir şekilde ele alabilmesini istiyoruz. ve bu aynı zamanda Türkiye ile paylaştığımız bir tutum." ifadelerini kullandı.