Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic'ten Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Gazze'deki Filistin halkının kötüleşen insani durumu nedeniyle derin kaygı duyduklarını belirterek "Acil ateşkes çağrısı yapıyoruz." dedi.

Milatovic, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.

Dünyanın benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Milatovic, yıkıcı çatışmalar, artan kutuplaşma, ciddi insan hakları ihlalleri gibi durumlarla da yüz yüze bulunduklarını söyledi.

Milatovic, BM'nin uluslararası hukukun susturulmasına izin vermemesi gerektiğini aktararak şöyle devam etti:

"Tüm eksikliklerine rağmen BM, her ulusun yer aldığı ve uluslararası hukukun meşruiyetin temeli olduğu tek küresel kurum olmayı sürdürüyor. İşte bu, BM'yi vazgeçilmez kılıyor. Karadağ, ABD'nin öncülüğünde yürütülen uluslararası toplumun Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için gösterdiği son diplomatik çabaları memnuniyetle karşılamaktadır. Bu girişimlerin başarıya ulaşmasını içtenlikle umuyoruz. Karadağ, Gazze'deki Filistin halkının kötüleşen insani durumu nedeniyle derin kaygı duymaktadır. Acil ateşkes çağrısı yapıyoruz."

Milatovic, NATO üyeliğinin ülkesinin güvenliğinin temelini oluşturduğunu ve 2028'e kadar Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin stratejik hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi.