Türkiye ve Karadağ Arasındaki Stratejik Ortaklık Vurgulandı

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Türkiye ve Karadağ'ın NATO müttefikleri olarak yan yana durduğunu, küresel barış ve güvenliğin korunmasına birlikte katkı sağladığını, siyasi diyalogda ve ekonomik işbirliğinde stratejik ortak olduğunu söyledi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic, Karadağ'ın İstanbul Başkonsolosluğunca "Karadağ Devlet Günü" münasebetiyle düzenlenen resepsiyonda konuştu.

Milatovic, bugünkü kutlamanın iki ülke halkları arasındaki diplomatik ilişkilerin 146. yılını anmak, iki ülkenin bugüne dek kaydettiği işbirliğiyle gurur duymak ve gelecek yıllarda bunu daha da geliştirme kararlılıklarını pekiştirmek için önemli bir vesile olduğunu belirtti.

Berlin Kongresi'nin ardından 1879'da ilk Karadağ elçiliğinin açılmasıyla Osmanlı Devleti'yle diplomatik ilişkilerin ivme kazandığını aktaran Milatovic, "O günden bu yana neredeyse bir buçuk asır geçti. Karşılaşılan tüm zorluklar başarıyla aşıldı ve bugün NATO müttefikleri olarak yan yana duruyoruz, küresel barış ve güvenliğin korunmasına birlikte katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda siyasi diyalogda ve ekonomik işbirliğinde stratejik ortaklarız." ifadelerini kullandı.

Milatovic, iki ülke arasındaki dostluğun ve ortaklığın bugüne kadar yürütülen kapsamlı ve çok yönlü işbirliğini doğruladığını kaydederek, ekonomi, kültür, eğitim ve sağlık alanlarında çeşitli işbirlikleri olduğunu anlattı.

Üst düzey temas ve görüşmelerin ilişkileri daha ileri, stratejik bir düzeye taşımaya yönelik karşılıklı iradenin açık göstergesi olduğunu vurgulayan Milatovic, stratejik ortaklığın bir yansıması olarak Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin kurulmasını memnuniyetle beklediğini dile getirdi.

Milatovic, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik samimi ve kararlı bağlılığından ötürü, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranları iletti.

Yıllardır süren diplomatik ilişkilerin hem sorumluluk yüklediğini hem de ilham veren bir miras olduğunu belirten Milatovic, iki ülke arasında daha da sağlam bağlar kurma yönünde çabalara tam destek vereceğini vurguladı.

Türkiye ve Karadağ arasındaki birçok alanda işbirliği

Karadağ Başbakan Yardı?mcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, "Bu akşam Karadağ ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluğa bir kez daha şahit olmak benim için bir onur ve ayrıcalıktır." dedi.

Karadağ ve Türkiye arasındaki dostluk bağlarının devletlerarası ilişkilerin ötesine geçtiğini anlatan İbrahimovic, bu bağların karşılıklı saygı ve ortak değerlerle beslendiğini belirtti.

İbrahimovic, bu resepsiyonun Türkiye ile Karadağ arasındaki tarihsel bağların ve diplomatik ilişkilerin başlangıcını hatırlamak için bir fırsat sunduğunu söyledi.

Ülkesinin bağımsızlığının 13 Temmuz 1878'de Berlin Kongresi'nde uluslararası alanda tanındığını anımsatan İbrahimovic, Türkiye'ye bu tür anları kendileriyle birlikte andığı için derinden minnettar olduklarını kaydetti.

İbrahimovic, Türkiye ve Karadağ arasındaki dostluğun NATO ittifakı aracılığıyla pekiştiğine dikkati çekerek, "Gelecekteki bir Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak Karadağ, Türkiye ile işbirliğini sürdürecek ve tüm alanlarda barış, istikrar ve işbirliğinin korunmasına güçlü bir şekilde katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.

Türkiye ile ülkesi arasındaki yatırım ortamını iyileştirmek ve tüm engelleri ortadan kaldırmak için kararlı bir şekilde çalıştıklarını dile getiren İbrahimovic, "Turizm, altyapı, enerji ve eğitim gibi alanlarda ekonomik işbirliğimiz gelecekte daha da büyük bir büyüme potansiyeline sahip." dedi.

İbrahimovic, birçok alandaki işbirliğinin iki ulusu birbirine daha da yakınlaştırdığına dikkati çekerek, "Bu nedenle, gerçek ortaklar ve gerçek dostlar olarak bu yolda birlikte ilerlemeye devam edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ ve Türkiye köklü ve derin bağlara sahip iki ülke

Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemovic, Karadağ ve Türkiye'nin köklü ve derin bağlara sahip iki ülke olduğunu vurgulayarak, "Günümüzde ilişkilerimiz dostluk, karşılıklı saygı her alanda işbirliği üzerine kuruludur. Ekonomi, kültür, eğitim bu işbirliğinin temel alanlarındandır." dedi.

Azemovic, Karadağ'ın Avrupa entegrasyonu yolunda güvenle ilerleyen bir devlet olduğunu ifade ederek AB'ye tam üyeliği hedeflediklerini kaydetti.

Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ'ın İstanbul Başkonsolosu Branislav Karadziç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Karadağ İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül ve çok sayıda davetli katıldı.