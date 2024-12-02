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Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'e Ankara Üniversitesinden Fahri Doktora Unvanı

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'e Ankara Üniversitesinden Fahri Doktora Unvanı
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Ankara Üniversitesinde düzenlenen törenle Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'e iktisat alanında fahri doktor unvanı verildi. Milatoviç, iki ülke arasındaki geçmiş ve eğitim işbirliğine vurgu yaparak, unvanın kendisi için önemli bir anlam taşıdığını ifade etti.

Ankara Üniversitesince (AÜ), Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'e iktisat alanında fahri doktora unvanı verildi.

Milatoviç için AÜ Rektörlüğü 100. Yıl Konferans Salonu'nda fahri doktora tevdi töreni düzenlendi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik, Milatoviç'e tevdi edilen fahri doktora unvanı için senato kararını okudu.

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Milatoviç'e biniş giydirerek, fahri doktora unvanı belgesini takdim etti.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç, fahri doktora unvanı için teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında, 145 yıl önce kurulan diplomatik bağların Karadağ ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gelişiminde önemli bir temel teşkil ettiğini belirtti.

Milatoviç, "Özellikle bilim ve eğitim alanlarındaki işbirliğini, ülkelerimiz için üzerinde özel bir şekilde durulması gereken bir alan olarak görüyorum ve bu alanda üniversitenizin vazgeçilmez bir rol oynayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesinin Türkiye Cumhuriyeti için taşıdığı tarihi ve eğitsel önem hakkında öğrendiklerinin kendisini derinden etkilediğini dile getiren Milatoviç, şöyle konuştu:

"Fahri doktora unvanını, profesyonel kariyerimde yaptıklarım ve gelecekte yapmayı planladıklarım için ayrı bir tatmin kaynağı olarak görüyorum. Bugünkü etkinlik, Karadağ ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı saygının bir başka sembolik teyididir. Bu anlamlı hareketle üniversitenizin tarihine adımı yazdıracak olmaktan ve bu vesileyle sizin eğitim ve araştırma ailenizin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Önümüzdeki yıllarda büyük başarılar elde etmenizi, ülkeniz ve halkınızın yanı sıra yurt dışından üniversitenizde eğitim görmek için gelen tüm bireylerin yararına bilgi yayma misyonunuzu başarıyla sürdürmenizi diliyorum."

"Büyük onur duyuyoruz"

Rektör Ünüvar ise iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü ve sağlam bir geçmişe sahip olduğunu, Karadağ'ın her zaman dost bir Balkan ülkesi olarak diplomatik ilişkilerdeki yerini koruduğunu söyledi

İki ülke arasındaki ilişkilerin eğitim alanında da yıllar geçtikçe ilerlediğini belirten Ünüvar, "1992-2023 yılları arasında Karadağ uyruklu toplam 420 öğrenci Türkiye burslarından yararlanmıştır. Halen bu burslar kapsamında 70'e yakın öğrenci eğitim görmektedir. Üniversitemizde de 2'si lisans, 1'i yüksek lisans olmak üzere 3 Karadağlı öğrenim görüyor." diye konuştu.

Ünüvar, 2014'te faaliyete geçen Podgoritsa Yunus Emre Enstitüsünün kuruluşundan bu yana 2 bin 500'e yakın öğrenciye Türkçe eğitimi verildiğini belirtti.

Bu eğitim yılından itibaren Türk dilinin ülke genelindeki tüm okullara ve her seviyeye taşındığını, müfredata seçmeli yabancı dil olarak giren Türkçenin tercih edilmesi için Karadağlı makamlarla temasların, eğitim müşavirliği ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından yürütüldüğünü dile getiren Ünüvar, "Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Türkiye-Karadağ dostluk köprülerini daha da güçlendirecek bu önemli çalışmaların sembolü olarak bugün Karadağ Cumhurbaşkanı Sayın Jakov Milatoviç'e fahri doktora tevdi etmekten büyük onur duyuyoruz." dedi.

Programa, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'in eşi Milena Milatoviç de katıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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