Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic, ABD'li senatörleri kabul etti

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, başkent Podgorica'da ABD'li senatörler Chris Murphy ve Gary Peters'i kabul etti.

Eski Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'ten cumartesi günü düzenlenen yemin töreninin ardından görevi devralan Milatovic, senatörlerle görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin, Karadağ ile güçlü bağları olduğunu söyleyen Milatovic, Avrupa'daki mevcut durumu ve karşılaşılan zorlukları ele aldıklarını ifade etti.

Milatovic, stratejik partnerliğin Karadağ'da yaşanan siyasi değişimler bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu süreçte AB üyeliğinin de önemli olduğu noktasında hemfikir kaldık. Karadağ için bu sürecin gelecek yıllarda tamamlanacağını temenni ediyorum." dedi.

Karadağ'da 11 Haziran'da yapılacak erken genel seçimi değerlendiren Milatovic, pazartesi gününden itibaren seçime gidecek siyasi parti temsilcileriyle görüşeceğini aktardı.

ABD'den Karadağ'a destek

Murphy de ABD'nin Karadağ'ın dostu olduğunu belirterek, "NATO'nun güçlendiği gibi Avrupa Birliği'nin de Karadağ'ın üyeliğiyle güçleneceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Karadağ'daki ABD yatırımlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen Murphy, bu alanda da çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Murphy, Karadağ'ın başarılı bir ülke olduğuna işaret ederek, "Tabii ki daha yapılacak çok iş var. Kimse mükemmel değil. Biz de değiliz." dedi.

Peters ise Karadağ ile ilişkileri güçlendirmek için geldiklerini vurgulayarak, "Birçok iş insanımız burada yatırım yapmak istiyor ancak bu hususta bazı reformların yapılması gerekecek. Karadağ'ın ekonomik refahını güçlendireceğimize şüphe yok." değerlendirmesini yaptı.

Karadağ'ın NATO üyesi olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Peters, siber güvenlik konusunu da ele aldıklarını dile getirdi.

Erken genel seçim 11 Haziran'da

Karadağ'da 2 Nisan'da yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu kazanarak ülkenin yeni lideri seçilen Milatovic, başkent Podgorica'da 200 yetkilinin katıldığı yemin töreniyle görevine başlamıştı.

Başbakan Dritan Abazoviz liderliğindeki hükümet ise 20 Ağustos'ta Karadağ Meclisinde yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.

Yeni hükümet kurma sürecinin siyasi krize dönüştüğü Karadağ'da, Djukanovic, meclisi feshederek 11 Haziran'da erken genel seçime gidileceğini duyurmuştu.