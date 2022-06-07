Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, Lavrov'un uçağına ülkesinin geçiş izni vermemesini değerlendirdi - Haberler

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un uçağına ülkesinin geçiş izni vermemesine ilişkin, "Sayın Lavrov'un, NATO üyesi ve AB'nin dış ve güvenlik politikasıyla yüzde yüz uyumlu bir ülkenin hava sahasını kullanma girişimi, esas olarak konunun siyasallaştırılması ve belki de bölgede bir Rusya fobisi olduğu izlenimi yaratmaya çalışmaktır." dedi.

Djukanovic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edilmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Rusya'nın, Karadağ'ı "düşman ülkeler listesi"ne aldığını hatırlatan Djukanovic, bunun, Karadağ ve Rusya arasında 300 yıllık ikili ilişkilerin geleneğinde radikal bir kırılma olduğunu belirtti.

Djukanovic, "Karadağ'da Rusya fobisi güden siyaset yoktur. Bir ülke olarak Rusya'ya, halkına ve ilişkilerimizin geleneğine halen aynı saygıyı duyuyoruz. Ama uyguladıkları saldırganlık politikasını da kınamak zorundayız." dedi.

Bu saldırganlığa karşı Rusya'nın aldığı önlemlerin, Avrupa Birliğinin (AB) dış ve güvenlik politikasıyla yüzde yüz uyumlu olduğunu söyleyen

Djukanovic, şöyle devam etti:

"Sayın Lavrov'un, NATO üyesi ve AB'nin dış ve güvenlik politikasıyla yüzde yüz uyumlu bir ülkenin hava sahasını kullanma girişimi, esas olarak konunun siyasallaştırılması ve belki de bölgede bir Rusya fobisi olduğu izlenimi yaratmaya çalışmaktır. Çünkü eminim ki Bakan Lavrov, gerçekten Sırbistan'a gitmeyi düşünseydi, oraya gitmek için hava sahasına ihtiyaç duyacağı ülkelerin cevabının ne olacağını bilirdi."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyareti iptal edilmişti

Rus Bakan Lavrov'un Sırbistan ziyareti, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın Lavrov'un uçağına hava sahası engeli koymasının ardından dün iptal edilmişti.

Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili AB ve NATO'yu eleştirmiş, "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." ifadesini kullanmıştı.