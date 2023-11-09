Karadağ Başbakanı Spajic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Kalkavan ile görüştü

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan'ı kabul etti.

Karadağ'da 11 Haziran'da yapılan erken genel seçimin ardından geçen hafta kurulan yeni hükümette başbakanlık görevini üstlenen Spajic'in başkent Podgoritsa'da Büyükelçi Kalkavan ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve gelecek projeleri ele alındı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye ve Karadağ'ın oldukça iyi ilişkilere sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, NATO üyeliğiyle daha da güçlenen ilişkilerin turizm, kültür, tarım ve ulaşım alanlarında daha dinamik bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

Karadağ'ın, Türk yatırımlarına büyük ilgi gösterdiğine işaret edilen açıklamada, Karadağ devletinin, yatırımcıların iş ortamına olan güvenini yeniden tesis etmede önemli rol oynadığı da belirtildi.

Açıklamada, Kalkavan'ın, yeni hükümetin kurulmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebriklerini ilettiği aktarılarak, önümüzdeki dönemde Türk şirket ve kurumları tarafından yapılacak projelerin anlatıldığı kaydedildi.