Karadağ Başbakanı Abazovic, Ukrayna'yı ziyaret edecek - Haberler

Karadağ Başbakanı Abazovic, Ukrayna'yı ziyaret edecek Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic'in, Ukrayna'ya, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine ziyarette bulunacağı bildirdi. Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic'in, Ukrayna'ya, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine ziyarette bulunacağı bildirdi. Karadağ Başbakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Abazovic'in, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceği belirtildi. Abazovic'in, Batı Balkan liderlerine, "Ukrayna'ya ortak ziyaret" için teklif götüreceğine işaret edilen açıklamada, "Özellikle bölgedeki NATO üyesi ülkelerle gidilmesi için görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyaretin amacı ise Batı Balkanlar'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini göstermek olacak." ifadesi yer aldı. AA / Lejla Biogradlija - Güncel Volodimir Zelenskiy Karadağ Ukrayna Kiev Güncel Haberler

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