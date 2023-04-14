Karadağ Başbakanı Abazovic Kosova'yı ziyaret etti

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, Karadağ ile Kosova'nın bölgesel işbirliği konusunda örnek teşkil ettiğini söyledi.

Abazovic, Kosova'nın başkenti Priştine'de mevkidaşı Albin Kurti ile görüştü. Liderler, iki ülke arasında hava hizmetlerini kolaylaştıracak bir anlaşmaya imza attı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Abazovic, iki ülke arasındaki ilişkilerin odak noktasının, ekonomik işbirliği ve bölge sakinlerinin daha kolay ulaşımı olacağını belirtti.

Karadağ ile Kosova'nın bölgesel işbirliği konusunda örnek teşkil ettiğini söyleyen Abazovic, "Fikrimiz, iki ülke vatandaşları için çok daha kolay bir erişim yaratmaktır. Daha iyi, daha kolay bir erişim sağlarsak hem mal alışverişi hem de vatandaş ve iş dünyası daha yoğun olacak ve bu çok daha iyi bir bölgesel atmosfer yaratacaktır. Barışçıl bir mesajla, dostça bir mesajla geliyoruz ve gelecekte de iyi bir bölgesel atmosfer yaratmaya çalışacağız." dedi.

İki ülke arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak projelere de değinen Abazovic, Deçan-Plav ile İpek-Rojay sınır bölgelerinde tünel açılması gibi altyapı iyileştirme çalışmalarının yapılmasının planlandığını ifade etti.

Kosova Başbakanı Kurti ise imzalanan havacılık anlaşmasının iki ülke arasında hava sahasının düzenlenmesi için önemli ve gerekli bir adım olduğunu dile getirdi.

Karadağ ile Kosova arasındaki hava koridorlarının şimdiye kadar sadece NATO askeri uçuşları için kullanıldığını, imzalanan anlaşmayla ticari hava yollarına uçuş imkanı açıldığını kaydeden Kurti, "İmzaladığımız anlaşma sivil havacılığın gelişmesi için yeni fırsatlar sunuyor. Uçuş süresinin 15 dakika kısaltılmasını sağlıyor. Günde dört kez uçuş yapan bir hava yolu, bu anlaşma ile kolayca bir uçuş daha ekleyebilir ve zararlı gazların emisyonunu azaltarak, yolcular için bilet fiyatlarını etkileyen uçuş maliyetlerini de düşürür." ifadelerini kullandı.

Kurti ayrıca 2022'de bir önceki yıla kıyasla Kosova'nın Karadağ'a ihracatının yüzde 55 arttığını, Karadağ ile sınır noktalarından yarım milyondan fazla giriş çıkışın kayıt altına alındığını söyledi.

Abazovic, 2 gün sürecek Kosova ziyareti kapsamında ayrıca muhalefet ile topluluk siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek.