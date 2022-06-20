Karadağ Başbakanı Abazovic, halka &quot;tasarruf&quot; çağrısı yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karadağ Başbakanı Abazovic, halka "tasarruf" çağrısı yaptı

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
 - Güncelleme:
Karadağ Başbakanı Abazovic, halka 'tasarruf' çağrısı yaptı

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, halka elektrik enerjisi ve akaryakıt tasarrufu yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, halka elektrik enerjisi ve akaryakıt tasarrufu yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Abazovic, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Vatandaşlardan elektrik enerjisi ve akaryakıt tasarrufu yapmalarını rica ediyorum, zira bundan sonraki krizden endişeliyim." diye konuştu.

Karadağ hükümetinin akaryakıt fiyatları konusunda kolaylıklar sağlamak için elinden geleni yaptığını kaydeden Abazovic, sonbaharda sadece enerji değil aynı zamanda gıdada da kriz yaşanmasından endişe ettiğini söyledi.

Abazovic, bu durumun, Kovid-19 salgını döneminde olduğu gibi, akıllı politikalar ve bölgesel iş birliğiyle iyi bir şekilde atlatılabileceğini vurguladı.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Finlandiya Karadağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title