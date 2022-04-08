Karadağ, 4 Rus diplomatı daha ülkede 'istenmeyen kişi' ilan etti

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Karadağ Büyükelçiliğinde görev yapan 4 Rus diplomatın daha "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın, Karadağ güvenlik birimlerinin Rus diplomatların, diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesi ile çelişen faaliyetleri bulunduğu değerlendirmesi üzerine alındığı belirtildi.

Açıklamada, 4 Rus diplomata Karadağ topraklarını terk etmesi için 7 günlük süre verildiği ve bu karara ilişkin resmi notanın Rusya'nın Karadağ Büyükelçiliğine teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, 4 Mart'ta Rusya'nın Karadağ Büyükelçiliğinde görev yapan bir Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuş, diplomata Karadağ topraklarını terk etmesi için 72 saatlik süre vermişti.