Karaçomak Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 30'a Düştü

Su seviyesi yüzde 30'a düştü, baraj havzası yeşile büründü

KASTAMONU - Kastamonu'da il merkezinin içme suyu ihtiyacı ile sulamada kullanılan Koraçomak Barajı'nda kış be ilkbahar yağışlarına rağmen su seviyesi yüzde 30 olarak ölçüldü.

Kastamonu'da Nisan ayında mevsim normallerinin üzerinde etkili olan yağışlar, Mayıs ayında da etkisini sürdürdü Yağışların artmasına rağmen şehrin içme suyu ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan Karaçomak Barajında su seviyesi istenilen düzeye ulaşmadı. 1973 yılında hizmete sunulan ve 23 milyon metreküp kapasiteye sahip Karaçomak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 30 olarak ölçüldü. Barajın suyunun çekilmesiyle, göl havzasının bir kısmı otların büyümesiyle yeşile büründü.

Öte yandan, Meteoroloji verilerine göre, Kastamonu'nun da yer aldığı bölgede yağışların geçen yıla göre yüzde 100 oranında arttığı belirtildi.

"Görüntüye baktığımız zaman Karaçomak Barajı adeta alarm veriyor"

Kuraklığın etkisinin gözle görülür olduğunu ifade eden Kastamonu Kent Konseyi Çalışma Gurubu Başkanı Turgut Yılmaz, "Karaçomak Barajı, ilk yapıldığı yıllarda Kastamonuluların mavi gözü olarak bakılırdı, barajın etrafında aileler piknik yapardı. Maalesef bugün Karaçomak Barajı'nda sular nereye gitti belli değil. Su seviyesi yüzde 30 doluluk oranıyla suların kaybolduğu bir barajla karşı karşıyayız. Bu barajın suların çekilmesiyle gelecekte Kastamonu bir su sıkıntısı yaşayabilir mi konusunu yetkililer daha iyi bilir ama görüntüye baktığımız zaman şu anda Karaçomak Barajı adeta alarm veriyor. Tabii bu suyun farkındalığını oluşturmak için de mutlaka halk bilgilendirilmeli ve vahşi sulamaları biraz daha düzenli bir şekilde yapmak gerekiyor. Her damla çok kıymetli, gelecekte çok çok kıymetli. Su demek hayat demektir, Kastamonulular sulama bahçelerini sularken bunlara çok dikkat etmeleri lazım. Eğer bu su biterse ne meyvelerini sulayabilirler, ne sebzelerini sulayabilirler. Onun için bu suyu çok tasarruflu kullanmak gerekiyor" dedi.

"2024 yılının Kasım ayında da su oranının yüzde 30 olduğunu yetkililerden bilgi olarak aldık"

Su konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini belirten Yılmaz, "Kent Konseyi Çalışma Grubu Başkanlığı olarak bizim yaptığımız araştırmada, 2024 yılının Kasım ayında buradaki su oranının yüzde 30 olduğunu öğrendik. Ilgaz Dağlarından gelen suyla da bu Karaçomak Barajı beslenirdi. Şimdi baktığımızda Ilgaz Dağlarında karın erimesine rağmen veya yağmurların da yağmasına rağmen barajdaki su seviyesi artmadı. Ben 60 yaşıma geldim, ilk defa barajın bu kadar susuz kaldığını gördüm. Bu suyun, bu kaçağın nerelere gittiğinin mutlaka araştırmak lazım. Bizleri sıkıntılı yaz bekliyor, çünkü yağmur yok. Barajımızda su yoksa meyvelerinizi sulayamazsınız, sebzelerinizi sulayamazsınız. Bu suyu çok tasarruflu kullanmak gerekiyor. Bunun hiç ötesi yok" diye konuştu.

Bölgeye gelen günübirlikçi piknikçilerin baraj çevresine çöplerini atmasına da tepki gösteren Yılmaz, atılan çöplerin hem su hem de ormanlar için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.