Karaciğer nakli ile bir kişi hayata bağlandı

DENİZLİ'de beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen 73 yaşındaki Şenay Canbaz'ın ailesi tarafından bağışlanan karaciğeri İzmir'de organ bekleyen bir hastaya umut oldu.

Merkezefendi ilçesinde oturan Şenay Canbaz, geçen 29 Mart'ta evinde rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tahlil ve kontrollerin ardından Canbaz'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edilip, Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. 5 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Canbaz'ın bugün beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi görevlilerin girişi ile beyin ölümü gerçekleşen Canbaz'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi'nden gelen ekip, Canbaz'ın karaciğerini aldı. İzmir'de gerçekleştirilen operasyonla Canbaz'ın karaciğeri organ bekleyen bir hastayı yeniden hayata bağladı. Diğer organları ise uygun olmadığı için alınamadı. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, organ bağışı sonrasında bir hastanın daha hayata yeniden sımsıkı tutunabileceği bir fırsatın oluştuğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi bazı hastalıkların tedavisi sadece organ nakli ile mümkün. Bu doğrultuda buradan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyorum. Organ bağışında bulunarak, organ bekleyen hastalara yeni bir hayat verebilirsiniz. Organ bağışının artması için sağlık çalışanları olarak ilimizde özverili çalışmalar yürütüyoruz" dedi.