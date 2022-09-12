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Karaçi şehri sakinleri muson yağmurlarının ardından caddelerde güçlükle yürüyor

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Pakistan'ın Karaçi kentini vuran şiddetli muson yağmurlarının ardından insanların sular altında kalan caddelerde zorlukla yürüdükleri gözlendi.

Pakistan'ın Karaçi kentini vuran şiddetli muson yağmurlarının ardından insanların sular altında kalan caddelerde zorlukla yürüdükleri gözlendi.

Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu selde çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Yousuf Khan - Güncel

Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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