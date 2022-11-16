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Karaçi Savunma Fuarı'ndaki Çin Pavyonuna Ziyaretçi İlgisi

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Karaçi Savunma Fuarı'ndaki Çin Pavyonuna Ziyaretçi İlgisi

KARAÇİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'nde (IDEAS) Çin pavyonunu ziyaret edenler görülüyor, 15 Kasım 2022. 11. IDEAS, Salı günü Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'deki Karaçi Fuar Merkezi'nde başladı.

KARAÇİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'nde (IDEAS) Çin pavyonunu ziyaret edenler görülüyor, 15 Kasım 2022.

11. IDEAS, Salı günü Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'deki Karaçi Fuar Merkezi'nde başladı. (Fotoğraf: Jiang Chao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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