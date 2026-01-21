Haberler

Pakistan'daki alışveriş merkezinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

Güncelleme:
Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezinde 17 Ocak gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e ulaştı. Ekipler, kayıp kişilere ulaşma çalışmalarına devam ediyor.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde 17 Ocak gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükselirken, onlarca kayıp kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Pakistan'ın Geo News kanalına göre, Karaçi'deki bir alışveriş merkezinde cumartesi gecesi çıkan yangının ardından, ekipler enkazdan cesetleri çıkarmayı sürdürüyor.

Arama kurtarma ekiplerinin alışveriş merkezinin enkazından çıkarttıkları cesetler ile birlikte yaşamını yitiren sayısı 31'e çıktı.

Kimlik tespiti yapılmak üzere cenazeler morga gönderilirken, onlarca kişiden hala haber alınamadığı bildirildi.

Yangın sonucu bir bölümü çöken alışveriş merkezi ve plazanın yer aldığı kompleksin, yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alana yayılan ve 1200 dükkanın bulunduğu büyük bir yapı olduğu bildirildi.

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Alışveriş merkezindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
